Clicca Qui per scaricare un curriculum professionale di altissimo livello!

Titolo: IMPIEGATO/A CATEGORIE PROTETTE A FORLI’ (FC)



Azienda: JOB Just On Business



Descrizione:: JOB SPA ricerca e seleziona per azienda cliente del settore metalmeccanico un/a IMPIEGATO/A CATEGORIE PROTETTE…



Luogo:: Forlì