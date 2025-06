📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Offerta di Lavoro: Impiegato/A Back Office Export Inglese/Tedesco

La Risorsa Umana, agenzia per il lavoro con sede a Modena, è alla ricerca di un/una Impiegato/A Back Office Export con conoscenza della lingua inglese e tedesca per un’importante azienda nel settore della produzione di cilindri idraulici.

Responsabilità:

Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con clienti internazionali.

Supporto nella preparazione e gestione delle offerte commerciali.

Monitoraggio degli ordini e gestione delle spedizioni.

Requisiti:

Fluente in inglese e tedesco, sia scritto che parlato.

Ottime capacità organizzative e di problem-solving.

Precedente esperienza in ruoli di back office o customer service, preferibilmente in contesti internazionali.

Se sei motivato e desideri intraprendere una carriera in un ambiente dinamico e stimolante, candidati ora per unirti a un team di successo nel settore export! Invia il tuo CV a [email indirizzo] per essere considerato per questa opportunità.