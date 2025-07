Offerta di Lavoro: Impiegato/a Back Office Amministrativo | 130606

Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, ricerca un Impiegato/a Back Office Amministrativo per una dinamica società di consulenza e formazione professionale. La posizione prevede l’inserimento in un team affiatato, con affiancamento diretto al Responsabile del Team.

Responsabilità:

Gestione delle pratiche amministrative.

Supporto nelle attività di sorveglianza e monitoraggio.

Collaborazione nelle operazioni quotidiane per garantire l’efficienza del servizio.

Requisiti:

Diploma o laurea in discipline economiche o simili.

Ottime capacità organizzative e relazionali.

Conoscenza dei principali strumenti informatici.

Esperienza pregressa in ruoli amministrativi sarà considerata un plus.

Se sei motivato e desideri crescere in un ambiente professionale stimolante, candidati ora! Invia il tuo CV a Orienta SpA e unisciti a noi per contribuire al successo della nostra squadra.