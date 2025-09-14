22.9 C
Lavoro

IMPIEGATA/O SEGRETERIA COMMERCIALE

Offerte di Lavoro

Per azienda cliente, settore metalmeccanico, stiamo selezionando:

Impiegata / Impiegato per la Segreteria Commerciale

MANSIONI
Dopo un periodo di affiancamento, il candidato dovrà svolgere le seguenti mansioni in autonomia:

  • Gestione documentazione ordini con il commerciale per apertura commessa
  • Invio del documento di conferma d’ordine ai clienti
  • Contatto con clienti per informazioni tecniche sulla fornitura (richieste campioni, specifiche tecniche, ecc.)
  • Organizzazione consegne ordini (richiesta packing list, contatti con corrieri)
  • Organizzazione viaggi del commerciale e trasfertisti (prenotazione biglietti, alberghi, noleggio auto)
  • Compilazione note spese
  • Inserimento dati in gestionali o file Excel
  • Elaborazione offerte riparazioni e ricambi con l’ufficio tecnico e gestione ordine (registrazione, emissione DDT, spedizione)
  • Offerte per trasferte dei tecnici con l’ufficio tecnico
  • Gestione eventuali depositi clienti

In un secondo momento, elaborazione offerte per i macchinari prodotti.

REQUISITI

  • Precisione nel lavoro
  • Buona conoscenza di Word/Excel
  • Conoscenza di base degli aspetti amministrativi/contabili
  • Residenza a Parma o nelle vicinanze

Requisiti preferenziali:

  • Diploma di ragioneria o laurea in economia aziendale
  • Conoscenza lingue (spagnolo, inglese, francese) livello minimo B1
  • Esperienza con software gestionale Gamma

PARI OPPORTUNITÀ
Garantita parità di trattamento secondo normativa vigente.

Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.


