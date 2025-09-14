IMPIEGATA/O SEGRETERIA COMMERCIALE

Per azienda cliente, settore metalmeccanico, stiamo selezionando:
Impiegata / Impiegato per la Segreteria Commerciale
MANSIONI
Dopo un periodo di affiancamento, il candidato dovrà svolgere le seguenti mansioni in autonomia:
- Gestione documentazione ordini con il commerciale per apertura commessa
- Invio del documento di conferma d’ordine ai clienti
- Contatto con clienti per informazioni tecniche sulla fornitura (richieste campioni, specifiche tecniche, ecc.)
- Organizzazione consegne ordini (richiesta packing list, contatti con corrieri)
- Organizzazione viaggi del commerciale e trasfertisti (prenotazione biglietti, alberghi, noleggio auto)
- Compilazione note spese
- Inserimento dati in gestionali o file Excel
- Elaborazione offerte riparazioni e ricambi con l’ufficio tecnico e gestione ordine (registrazione, emissione DDT, spedizione)
- Offerte per trasferte dei tecnici con l’ufficio tecnico
- Gestione eventuali depositi clienti
In un secondo momento, elaborazione offerte per i macchinari prodotti.
REQUISITI
- Precisione nel lavoro
- Buona conoscenza di Word/Excel
- Conoscenza di base degli aspetti amministrativi/contabili
- Residenza a Parma o nelle vicinanze
Requisiti preferenziali:
- Diploma di ragioneria o laurea in economia aziendale
- Conoscenza lingue (spagnolo, inglese, francese) livello minimo B1
- Esperienza con software gestionale Gamma
PARI OPPORTUNITÀ
Garantita parità di trattamento secondo normativa vigente.
Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura.
