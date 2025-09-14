IMPIEGATA/O PER AGENZIA PRATICHE AUTO

Cerchiamo un’impiegato/a con esperienza nel settore pratiche auto per il nostro team a Binasco.
Responsabilità:
– Gestione pratiche amministrative
– Elaborazione richieste dei clienti
– Aggiornamento informazioni nei sistemi informatici
– Verifica documenti
– Assistenza e consulenza su normative e procedure
Requisiti:
– Laurea o diploma con esperienza nel settore
– Competenze nelle pratiche automobilistiche
– Conoscenza normative del settore
– Abilità nell’uso di sistemi informatici
– Capacità organizzative e di lavoro in team
Se sei interessato/a a far parte del nostro team, inviaci il tuo curriculum!
