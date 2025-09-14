25.9 C
Lavoro

IMPIEGATA/O PER AGENZIA PRATICHE AUTO

Siamo un’agenzia di pratiche automobilistiche a Binasco (MI), delegazione Aci dell’Automobile Club di Milano, attiva da oltre 50 anni. Offriamo servizi di agenzia pratiche auto e assicurative.

Cerchiamo un’impiegato/a con esperienza nel settore pratiche auto per il nostro team a Binasco.

Responsabilità:
– Gestione pratiche amministrative
– Elaborazione richieste dei clienti
– Aggiornamento informazioni nei sistemi informatici
– Verifica documenti
– Assistenza e consulenza su normative e procedure

Requisiti:
– Laurea o diploma con esperienza nel settore
– Competenze nelle pratiche automobilistiche
– Conoscenza normative del settore
– Abilità nell’uso di sistemi informatici
– Capacità organizzative e di lavoro in team

Se sei interessato/a a far parte del nostro team, inviaci il tuo curriculum!


