22.1 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Lavoro

Impiega il tuo Talento: Customer Service a Milano per Madrelingua Bulgaro!

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: IMPIEGATA CUSTOMER SERVICE – CONOSCENZA BULGARO (C1 o madrelingua)

Azienda: Manpower

Descrizione lavoro:
La posizione richiede un professionista nel settore del servizio clienti con una conoscenza fluente della lingua bulgara (livello C1 o madrelingua). Le principali responsabilità includono la gestione delle problematiche operative legate agli ordini e il supporto ai clienti nella risoluzione di eventuali problemi. È richiesta un’esperienza pregressa in ruoli impiegatizi, preferibilmente nel customer service. Tra i vantaggi offerti si evidenziano un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale.

Località: Trieste

Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:58:46 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Fossile di pesce in Alberta: scoperta che cambia la storia
Articolo successivo
Kindle Scribe 16GB: Notebook & E-Reader 10.2″ con Penna
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.