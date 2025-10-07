Impiega il tuo Talento: Customer Service a Milano per Madrelingua Bulgaro!

Titolo lavoro: IMPIEGATA CUSTOMER SERVICE – CONOSCENZA BULGARO (C1 o madrelingua)



Azienda: Manpower



Descrizione lavoro:

La posizione richiede un professionista nel settore del servizio clienti con una conoscenza fluente della lingua bulgara (livello C1 o madrelingua). Le principali responsabilità includono la gestione delle problematiche operative legate agli ordini e il supporto ai clienti nella risoluzione di eventuali problemi. È richiesta un’esperienza pregressa in ruoli impiegatizi, preferibilmente nel customer service. Tra i vantaggi offerti si evidenziano un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale.



Località: Trieste



Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:58:46 GMT

