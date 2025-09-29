Impianti dentali in Italia: perché scegliere New Dental

Molte persone si sentono insicure riguardo ai loro sorrisi e possono coprirsi la bocca anche davanti a familiari e amici. Tuttavia, con il trattamento giusto, è possibile ritrovare fiducia in se stessi. New Dental Centri Odontoiatrici è un nuovo riferimento per la cura dentale, con sedi a Massa Carrara e, presto, a La Spezia. Già migliaia di pazienti si sono affidati a questa struttura moderna, dove professionalità e attenzione sono fondamentali per l’attività svolta da un team altamente specializzato.

I centri si concentrano in particolare su implantologia ed estetica dentale, offrendo la possibilità di avere “denti fissi in 6 ore”. Il Dottor Walter Marzullo, Direttore Sanitario della struttura, spiega che è ora possibile ottenere un sorriso naturale e funzionale in Italia, evitando complicazioni legate a interventi esteri. Negli impianti dentali in Italia, la sicurezza e la garanzia sono assicurate grazie a procedure conformi alle normative locali e a una gestione semplificata delle complicazioni.

Il turismo dentale, sebbene allettante per i costi, presenta rischi significativi. Il Dottor Marzullo sottolinea che molte cliniche con prezzi bassi potrebbero non fornire un’analisi adeguata pre e post operatoria. È quindi consigliabile rivolgersi a professionisti che garantiscano un follow-up di qualità. Con New Dental, i pazienti possono contare su un team esperto in Italia, con comunicazione e monitoraggio facili.

Il protocollo di carico immediato consente di posizionare una protesi fissa provvisoria entro 24-48 ore dall’intervento, migliorando immediatamente la qualità della vita del paziente. Non tutti sono idonei a questo trattamento, quindi è importante consultare i Centri per una valutazione adeguata. Inoltre, New Dental offre convenzioni e rateizzazioni vantaggiose, mantenendo sempre una attenzione alla professionalità e alla specializzazione nelle cure.