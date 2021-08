Una fuga durata oltre venti anni. Il profilo da supermanager del narcotraffico globale, una vita lussuosa radicata nel cuore di Dubai. E in mezzo gli affari che non hanno odore, con amici facoltosi e anche graduati su cui contare in mezzo mondo.

È finita, almeno apparentemente, la latitanza di Raffaele Imperiale, il padrino del brokeraggio internazionale, tra i maggiori ricercati delle polizie di mezza Europa, che restituì, in cambio di uno sconto di pena, i due capolavori di Van Gogh, bottino di un clamoroso furto e fatti ritrovare in un casolare della provincia napoletana delle origini.