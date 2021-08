Per accedere alle sedi comunali e delle società partecipate di Imperia sarà necessario avere il green pass o un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Lo ha deciso il sindaco Claudio Scajola “per scongiurare contagi e incentivare la vaccinazione”.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Scajola, entrerà in vigore a partire da lunedì 6 settembre e sarà valida fino al termine dello stato di emergenza nazionale. A controllare che utenza, personale e amministratori siano in possesso di green pass o tampone negativo sarà l personale addetto agli ingressi delle sedi.

“So bene che questa decisione farà discutere – ha detto l’ex ministro – Ma un amministratore che sceglie la serenità dell’inerzia alle battaglie per il giusto non può considerarsi un buon amministratore – ha sottolineato il sindaco -. Di fronte a un numero di vaccinati troppo basso rispetto al resto della Liguria e alla crescita dei positivi al Covid 19, un sindaco non può girarsi dall’altra parte, tanto più nel suo ruolo di autorità sanitaria locale. I vantaggi della vaccinazione sono evidenti a chiunque non rincorra la fascinazione delle fake news e delle troppe fesserie che circolano in rete. Solo un’ampia copertura vaccinale ci permetterà di superare l’emergenza sanitaria ed evitare nuovi gravi danni alle nostre attività economiche. Questo provvedimento, che ridurrà i rischi nelle sedi comunali e delle partecipate, vuole essere anche un invito a vaccinarsi a chi ancora non l’ha fatto”.