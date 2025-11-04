Imperia: nuove tariffe imposta soggiorno per il turismo

Imperia annuncia un aumento dell’imposta di soggiorno, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 dopo sette anni di tariffe fisse. Questa decisione, adottata dalla giunta comunale, tiene conto delle tendenze nazionali e mira a garantire un equilibrio tra sostenibilità e valorizzazione turistica.

L’aumento medio sarà di un euro a notte per la maggior parte delle strutture. Gli hotel a 4 e 5 stelle passeranno da 3 a 4 euro, mentre quelli a 3 stelle aumenteranno da 2 a 3 euro. Le strutture a 2 e 1 stella vedranno le tariffe salire a 2 euro e 1,50 euro, rispettivamente. Anche le residenze turistiche e le strutture extra-alberghiere, come case vacanza, affittacamere e B&B, subiranno un adeguamento da 2 a 3 euro. Gli agriturismi, invece, avranno una tariffa di 3 euro a notte. Per campeggi e parchi vacanza, il costo salirà da 0,75 a 1 euro, mentre le tariffe per stanziali rimarranno invariate.

Questo incremento porterà a un gettito aggiuntivo stimato di 273.967 euro. Le nuove tariffe sono state definite dopo un incontro con le associazioni di categoria il 27 ottobre e saranno destinate a interventi per la promozione e il miglioramento dei servizi turistici, in linea con il “Patto del Turismo” a cui Imperia ha aderito.

