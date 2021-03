“A te caro ragazzo, se stai leggendo, chiediamo scusa, perché sicuramente incasso e mance sono stati una magra consolazione, ma sai com’è il periodo…. Grazie e scusaci”. Così il titolare di un pub-spaghetteria di San Bartolomeo al mare (Imperia), in un post pubblicato sulla pagina Facebook del proprio locale si è ‘scusato’ con il ladro che nel tardo pomeriggio di ieri ha fatto irruzione nel locale, prelevando il fondo cassa e le mance per un totale di circa 300 euro. “Attenzione, mascherina del Milan, cappellino nero, Napapijri rosso, ragazzo giovane, alto, magro con un borsone scuro – scrive il ristoratore pubblicando l’identikit del ladro, la cui immagine è stata catturata dalle telecamere a circuito chiuso del ristorante -. Se vedete questo simpatico soggetto, probabilmente nelle zone tra San Bartolomeo e Diano Marina, avvisate la polizia municipale o i carabinieri”.

Secondo il proprietario della spaghetteria, il ladro sarebbe entrato dopo aver spaccato il maniglione antipanico. “Non basta il periodo, in cui non si lavora e non si guadagna – conclude – ma dobbiamo fare i conti anche con i ladri”.