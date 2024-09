Impegnato in un soccorso, autista di ambulanza investito e ucciso a Rovigo

Il 9 settembre 2024, è stato comunicato il decesso di Marco Ponzilacqua, un autista di ambulanza della Croce Verde di Rovigo, che dopo quasi due mesi di ricovero è scomparso all’età di 57 anni. Marco era stato investito da un’auto il 18 luglio mentre prestava soccorso sulla strada Transpolesana. La sua morte ha suscitato una grande commozione nella comunità e numerosi messaggi di cordoglio sono giunti alla Croce Verde e alla sua famiglia, incluso quello del presidente veneto Luca Zaia.

Zaia ha elogiato Marco definendolo un uomo coraggioso e un professionista dedicato al servizio della comunità. Ha evidenziato l’importanza della dedizione di Marco nell’assicurare assistenza ai feriti, anche in situazioni di pericolo, sottolineando che il suo comportamento rappresenta un esempio di straordinaria generosità e senso del dovere. A nome della Regione Veneto, Zaia ha espresso il suo più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici, ai colleghi della Croce Verde e a tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato Marco.

La scomparsa di Marco Ponzilacqua è stata descritta come una perdita incolmabile, che colpisce profondamente la comunità. Il presidente ha rimarcato come la sua giovane vita spezzata lasci un vuoto difficile da colmare e ha invitato la comunità a unirsi nel dolore e nel raccoglimento, onorando il ricordo di un uomo che ha sacrificato se stesso per il bene degli altri. Marco è stato definito un simbolo del valore e dell’importanza del servizio pubblico nelle situazioni di emergenza, un vero e proprio “eroe silenzioso” che rimarrà nei cuori di tutti.

La vicenda di Marco Ponzilacqua evidenzia il rischio e il sacrificio che molti lavoratori del soccorso affrontano quotidianamente, impegnandosi per salvare vite anche in condizioni critiche. La sua tragica fine non solo ricorda l’importanza delle professioni legate all’emergenza, ma invita anche a riflettere sul tema della sicurezza nelle strade, affinché simili eventi non accadano più in futuro. La Croce Verde e la comunità continueranno a onorare la sua memoria, ricordandolo come un esempio di coraggio e altruismo.