Impegnati nella ricerca otologica dal 1977

Fin dall’inizio, Med-El si è concentrata sull’innovazione e la ricerca tecnologica nel campo dell’otologia, avviando la sua attività con il primo impianto cocleare nel 1977. Il marketing manager di Med-El Italia, Gionata Conni, sottolinea come il loro impegno si sia ampliato a tutti i dispositivi impiantabili per l’udito e alle tecnologie che assistono medici e chirurghi. Un importante passo avanti è stato l’introduzione del concetto di medicina di precisione in otologia, basato su dati oggettivi e strumenti sempre più precisi per fornire trattamenti personalizzati. Circa sette anni fa, è stato lanciato Otoplan, un software radiologico che consente al chirurgo di analizzare in modo dettagliato l’anatomia del paziente, facilitando la pianificazione dell’intervento e la scelta del trattamento appropriato.

Oggi, con strumenti come Otodrive e Otoarm, Med-El ha creato un ecosistema chirurgico sinergico che ottimizza la medicina di precisione. La chirurgia otologica si propone di ripristinare la complessa funzione dell’udito, e già oggi è possibile ottenere risultati positivi anche in pazienti con sordità gravi, favorendo il loro reinserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa. Med-El si impegna a perfezionare ogni aspetto del trattamento per offrire ai pazienti un udito il più naturale possibile. Conni esprime soddisfazione nel collaborare con l’ospedale Martini e l’equipe del dottor Di Lisi per introdurre queste tecnologie innovative, specialmente nel settore pediatrico, fondamentale per i pazienti più giovani.