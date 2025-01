Impegnati nella prevenzione e lotta all’obesità

“Forza Italia è da sempre attiva nella lotta contro l’obesità”, ha dichiarato Stefano Benigni, vicesegretario nazionale e capogruppo in Commissione Affari sociali. Con l’approvazione di un emendamento, è stato istituito un Fondo per affrontare questa patologia, stanziando 4 milioni di euro. Sebbene l’importo sia esiguo, rappresenta un passo fondamentale verso il riconoscimento dell’obesità come patologia cronica. Benigni ha sollecitato inoltre il Governo a includere l’obesità nei Livelli essenziali di assistenza (Lea).

L’obesità, secondo Benigni, è una questione allarmante che grava sul bilancio statale per oltre 13 miliardi di euro. Questo costo è comparabile a quello di una manovra finanziaria media, considerando che ci sono circa 120 patologie correlate che influiscono sul servizio sanitario nazionale. L’obiettivo è migliorare la salute della società, poiché una popolazione sana è più produttiva e consente un risparmio di risorse, che potrebbero essere investite in ricerca e cure di altre malattie gravi.

Benigni ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei medici di base nella prevenzione, evidenziando la necessità di informare la popolazione, in particolare i giovani, sui corretti stili di vita. La conferenza stampa “Perdere peso non dipende solo da te. Il tuo corpo può fare resistenza”, organizzata a Roma da Eli Lilly Italia, ha posto l’accento sulla gravità dell’obesità e sull’urgenza di affrontarla, sottolineando che il miglioramento della salute pubblica richiede uno sforzo collettivo e strategico.