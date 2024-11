Impegnati nella corretta informazione sulla Iap

L’impegno di Msd Italia si concentra su una campagna di comunicazione mirata a sensibilizzare riguardo all’ipertensione arteriosa polmonare, una malattia rara caratterizzata da un significativo ritardo nella diagnosi. Questo ritardo diagnostico contribuisce alla progressione della malattia, rendendo più difficile il miglioramento delle condizioni di salute del paziente. Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, ha sottolineato l’importanza di una corretta informazione in occasione del lancio della campagna “Al cuore del respiro. Ipertensione arteriosa polmonare, conoscila in profondità”, promossa con il patrocinio di Amip e Aipi. L’iniziativa ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza su questa grave condizione clinica, che, se non trattata adeguatamente, può danneggiare anche il cuore.

Msd Italia ha una lunga storia di impegno nella ricerca delle malattie rare, in particolare l’ipertensione arteriosa polmonare, e offre soluzioni commerciali da oltre sette anni. Tuttavia, Luppi riconosce che c’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere risultati comparabili a quelli ottenuti in altre aree terapeutiche, come l’oncologia. La società intende continuare a investire in ricerca, non solo a livello globale ma anche specificamente in Italia. Nel 2022, Msd ha dedicato 103 milioni di euro alla ricerca clinica e allo sviluppo, rappresentando oltre il 15% degli investimenti in questo settore nel Paese.

Luppi evidenzia l’importanza di coinvolgere i pazienti italiani nella ricerca clinica, assicurando loro l’accesso anticipato alle innovazioni future. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei pazienti e consentire loro di puntare a un invecchiamento attivo e sano, anche in presenza di ipertensione arteriosa polmonare. Attraverso questa campagna, Msd Italia non solo intende informare, ma anche impegnarsi concretamente per migliorare le possibilità di diagnosi e trattamento della malattia, contribuendo così al progresso della salute pubblica.