Il 12 settembre 2024, Elias Khalil, presidente e amministratore delegato di Lilly Italy Hub, ha presentato a Roma la campagna #SavingTime, la prima iniziativa di Lilly nel campo dei tumori ematologici. Khalil ha dichiarato che la strategia dell’azienda è di trovare soluzioni per pazienti con bisogni insoddisfatti, sottolineando il lungo impegno di Lilly nella ricerca oncologica, iniziato cinquant’anni fa. Con questa nuova sfida in ematologia, l’obiettivo principale è offrire maggiori opportunità terapeutiche e consentire ai pazienti di vivere a pieno le loro vite.

I tumori del sangue rappresentano circa il 10% del totale delle neoplasie, con 30.000 nuove diagnosi ogni anno, collocandosi al quinto posto per frequenza. Khalil ha messo in evidenza come negli ultimi dieci anni la ricerca ha apportato importanti progressi, aumentando sia la percentuale di sopravvivenza sia le prospettive di cura. Tuttavia, è necessario un maggiore impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alle neoplasie ematologiche, da qui la nascita della campagna presentata.

La campagna #SavingTime è patrocinata da varie associazioni, tra cui Fondazione Gimema-Franco Mandelli Onlus, AIL (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi) e Lampada di Aladino Ets. L’iniziativa prevede eventi che porteranno la musica classica in spazi pubblici, al di fuori dei soliti contesti culturali, come teatri e sale da concerto. Le esibizioni avverranno in luoghi all’aperto e all’alba, nelle piazze di Roma, Napoli e Milano, per dare annuncio alla “nascita di un nuovo giorno”. Khalil ha così razionalizzato il legame tra ricerca scientifica e vita quotidiana, sostenendo che essa acquista significato quando permea le esperienze delle persone.

In sintesi, Lilly sta affrontando una nuova era nella sua ricerca in ematologia, cercando di migliorare le vite dei pazienti attraverso la scienza e la sensibilizzazione sociale. La campagna #SavingTime mira non solo a promuovere cure più efficaci ma anche a integrare la ricerca nella vita di tutti i giorni, facendo leva sulla cultura e la musica per creare consapevolezza e connessione con la comunità.