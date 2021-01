Impeachment e Donald Trump, seconda puntata. I democratici alla Camera dei Rappresentanti si apprestano ad avviare l’iter per la messa in stato d’accusa del presidente, come ha annunciato la Speaker Nancy Pelosi: già nelle prossime ore, la House of Representatives voterà una risoluzione per impegnare il vicepresidente Mike Pence ad invocare il 25esimo emendamento e rimuovere il presidente. Se Pence non dovesse agire, la Camera avvierebbe l’iter per l’impeachment riproponendo uno scenario già visto circa un anno fa. Alla fine del 2019, la Camera ha approvato entrambi gli articoli presentati contro Trump, accusato di abuso di potere e ostruzione nei confronti del Congresso. Il Senato, però, votò per assolvere The Donald.

