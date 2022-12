Impaziente per aspettare Natale, il cane ne combina una grossa -video

Un intelligente cane di razza Golden Retriever, troppo impaziente per aspettare il Natale, individua il suo regalo impacchettato sotto l’albero e lo scarta.

I giorni che precedono le festività natalizie sono sempre molto frenetici: le persone prendono d’assalto i negozi, acquistando pacchetti e regali, che mano a mano vengono posizionati sotto agli alberi di Natale, rendendo le case ancora più festose. Per chi, però, è per sua natura impaziente, vedere accumularsi sotto gli abeti i numerosi pacchetti (dei quali ignora il contenuto perché comprati dagli altri membri della famiglia) può essere abbastanza difficile. Molte persone non riescono infatti ad attendere il giorno di Natale per aprire i doni e cercano in tutti i modi delle occasioni per scoprire prima ciò che è stato loro regalato. Lo stesso atteggiamento è stato messo in atto da un’intelligente cagnolina di razza Golden Retriever.

Un cane impaziente individua il suo regalo di Natale e lo ruba da sotto l’albero (VIDEO)

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

I Golden Retriever si distinguono per il loro carattere mite e socievole, per la loro grande intelligenza e per il loro senso dell’olfatto, caratteristiche che li rendono degli ottimi cani da guida e da terapia. Un’ottimo esempio del loro ingegno è stato offerto pochi giorni fa da una cagnolina, il cui video è stato condiviso sui social.

Ti potrebbe interessare anche >>> Una decorazione natalizia per sonni tranquilli: il cane Ryder e Hi Ho (VIDEO)

Sulla pagina personale TikTok della proprietaria, Nicole Ross (@Nicoleross3290), è stato postato il filmato, ripreso dalle telecamere di sicurezza posizionate sia dentro che fuori l’abitazione, che testimoniano l’impresa messa in atto dalla cagnetta. Le scene del video si succedono con il sottofondo musicale della colonna sonora della pellicola cinematografica Mission Impossible.

@nicoleross3290 she really said “ill just take this off your hands” #goldenretriever #fyp #puppy #goldenretrieverlife #dog #christmas ♬ Mission Impossible Theme (Movie Trailer Mix) – Dominik Hauser

Ti potrebbe interessare anche >>> Il Bassotto Nescau rompe una decorazione natalizia e nasconde le prove dal vicino (VIDEO)

Il video mostra la cucciola mentre si avvicina all’albero di Natale. La quattro zampe individua tra i numerosi regali incartati quello che è stato comprato per lei, lo prende e lo porta fuori dalla porta di casa. Qui, in tutta sicurezza (se non fosse per le telecamere che la riprendono…), la cagnolina scarta il suo pacchetto e trova la sua nuova pallina. Di certo, un regalo così bello non avrebbe potuto attendere per essere scartato fino a Natale! (di Elisabetta Guglielmi)