Impatto sulla Salute e sui Costi Energetici

Il 2024 segna il ritorno dell’ora solare: nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora indietro, alle 2, segnando la fine dell’ora legale. Questo cambiamento comporta l’arrivo di giornate più brevi con un anticipo del buio, influenzando sia la salute che i costi energetici.

L’adozione dell’ora solare avviene nell’ultimo weekend di ottobre e rappresenta un ritorno all’orario che segue il ciclo naturale del sole. Sebbene cambi solo di un’ora, questo può generare disagi, come stanchezza, stress e irritabilità, toccando circa un terzo della popolazione, in particolare coloro che soffrono di disturbi del sonno. Il professor Luigi Ferini Strambi consiglia un metodo, noto come regola del 3-2-1, per mitigare gli effetti negativi del cambiamento d’ora. Questa regola, elaborata da M. Safwan Badr, prevede di smettere di mangiare tre ore prima di coricarsi, interrompere il lavoro due ore prima e utilizzare dispositivi elettronici un’ora prima di dormire, favorendo così la produzione di melatonina, l’ormone che favorisce il sonno.

Inoltre, è importante riconoscere che i disturbi del sonno possono avere effetti nocivi sulla salute, contribuendo a condizioni come diabete, obesità e ipertensione. Questi problemi influenzano anche la concentrazione e l’umore.

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha analizzato i vantaggi dell’ora legale e ha avviato una petizione per mantenere questo orario durante tutto l’anno. Secondo le stime della Sima, l’adozione permanente dell’ora legale potrebbe generare risparmi energetici significativi, equivalenti a circa 720 milioni di kWh, traducendosi in un risparmio annuo di circa 204 milioni di euro. Inoltre, l’ora legale comporta benefici anche per l’ambiente, riducendo le emissioni di CO2.

Il dibattito su quale delle due ore adottare è aperto e continua, specialmente considerando i risparmi energetici e i benefici per la salute pubblica connessi all’ora legale. Il tema rimane attuale, suscitando l’interesse di esperti e cittadini.