Impatto economico di Sinner in Italia

Jannik Sinner, uno dei tennisti più forti al mondo, genera effetti economici rilevanti per l’Italia. Le imposte pagate sui premi ottenuti nei tornei disputati nel Paese, unite ai redditi prodotti durante i periodi di permanenza sul territorio nazionale, delineano un quadro chiaro del contributo generato dal campione altoatesino. Sinner ha versato all’erario italiano poco meno di 1,5 milioni di euro, derivanti principalmente dalle imposte sui premi dei tornei giocati in Italia, pari a circa 5 milioni di euro.

A questo importo si aggiungono le tasse dovute sulle attività svolte nei giorni di presenza nel Paese, come sponsorizzazioni, partecipazioni a eventi e altre attività connesse alla sua immagine. Sinner ha inoltre destinato circa 7 milioni di euro all’acquisto di due appartamenti nel centro di Milano, contribuendo al gettito fiscale legato a imposte patrimoniali e tributi connessi agli immobili.

La scelta di risiedere nel Principato di Monaco viene spesso interpretata come una decisione legata esclusivamente alla fiscalità agevolata. Tuttavia, il Principato rappresenta un ambiente privilegiato per chi pratica sport ad alti livelli, non solo dal punto di vista fiscale, ma anche logistico e operativo. La presenza di centri di allenamento, un elevato livello di sicurezza, tutela della privacy, scuole internazionali e un contesto cosmopolita si adatta ai ritmi globali degli atleti professionisti.

L’impatto economico di Sinner non si esaurisce nelle imposte versate, ma contribuisce a rafforzare l’immagine del Paese con la sua presenza nei tornei internazionali e nazionali. Un esempio significativo riguarda le ATP Finals di Torino, che hanno generato un gettito fiscale stimato in circa 100 milioni di euro. La partecipazione di un atleta come Sinner aumenta il valore dell’evento, la capacità di attrarre pubblico, sponsor e investimenti, traducendosi in un effetto economico diretto e indiretto che interessa sport, turismo e settori collegati. La visibilità internazionale del campione incide anche sulla percezione globale dell’Italia, rafforzandone il posizionamento nei mercati legati allo sport, agli eventi e al turismo.