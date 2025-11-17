Impatto dell’Uomo sulle Dimensioni degli Animali in Francia

L’umanità ha avuto un impatto significativo sugli animali nel corso dell’ultimo millennio, arrivando a modificarne le dimensioni. Questa conclusione è stata raggiunta da uno studio di cinque anni che ha analizzato oltre 80.000 misurazioni di ossa provenienti da 311 siti archeologici nel sud della Francia. La ricerca, pubblicata su una rivista scientifica, si è concentrata sugli ultimi 8.000 anni, evidenziando che nei primi 7.000 le dimensioni degli animali domestici e selvatici si sono evolute insieme. Negli ultimi mille anni, però, gli animali domestici sono diventati più grandi mentre quelli selvatici sono diminuiti, a causa dell’impatto umano.

Il progetto, finanziato dallo European Research Council, ha coinvolto oltre venti ricercatori, tra cui archeozoologi e studiosi di modelli climatici. Gli scienziati hanno scelto di esaminare un’area specifica per evitare variazioni geografiche significative. Hanno analizzato ossa e denti di specie come cervo, volpe, lepre, pecora, capra, maiale, pollo e bovino, per comprendere come le dimensioni siano cambiate nel tempo.

Dall’inizio del Medioevo, la maggiore caccia e l’espansione degli insediamenti umani hanno contribuito a ridurre la dimensione degli animali selvatici, mentre per quelli domestici l’aumento delle dimensioni può essere attribuito a una selezione umana maggiore e a migliori condizioni di allevamento.

I ricercatori hanno escluso il cambiamento climatico come causa principale di queste variazioni. La ricerca suggerisce che l’influenza umana sia prevalente rispetto a fattori ambientali in molti contesti. Si auspica che ulteriori studi possano chiarire in che modo questi cambiamenti si manifestano in diverse regioni e nel tempo, per meglio comprendere l’impatto umano sulla fauna e la biodiversità.