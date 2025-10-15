Impatto della Pubblica Amministrazione sulle PMI in Italia

Il 93% delle imprese italiane considera le leggi e la burocrazia come un ostacolo significativo alle loro attività. Di queste, il 48% ritiene che l’impatto sia fortemente negativo, aumentando i costi sia diretti che indiretti. Questi dati emergono dal rapporto “L’impatto delle criticità della Pubblica Amministrazione sulla competitività e la crescita delle micro, piccole e medie imprese”, realizzato da Conflavoro in collaborazione con la Luiss Business School, intervistando un campione di 650 aziende attive nei settori manifattura, costruzioni, commercio, turismo e servizi, con una prevalenza di micro imprese.

Le aziende segnalano che l’eccesso di normative rende le procedure pubbliche onerose e incerte, con un 43% che riporta perdite di tempo e disincentivi all’investimento. Un quarto delle imprese limita la propria crescita per evitare complicazioni, mentre il 48% critica la mancata attuazione delle normative esistenti. Il 40% degli intervistati attribuisce parte della complessità normativa alle imprese che operano nell’area grigia. Di questi, il 20% lamenta concorrenza sleale, un 15% fa riferimento alla lunghezza dei processi e il 4% all’imprevedibilità dei controlli.

Per migliorare la relazione con il mondo imprenditoriale, la Pubblica Amministrazione dovrebbe ridurre i costi di conformità al variare delle dimensioni aziendali, attivare meccanismi di compensazione per le PMI più svantaggiate e garantire una formazione adeguata ai funzionari pubblici. È chiesta anche una maggiore digitalizzazione e regole semplificate per le micro, piccole e medie imprese.

Le autorità e gli esperti concordano sulla necessità di una PA che migliori l’interazione con il tessuto imprenditoriale e avvii un vero dialogo per favorire lo sviluppo economico.