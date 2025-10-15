22.9 C
Roma
mercoledì – 15 Ottobre 2025
Economia

Impatto della Pubblica Amministrazione sulle PMI in Italia

Da stranotizie
Impatto della Pubblica Amministrazione sulle PMI in Italia

Il 93% delle imprese italiane considera le leggi e la burocrazia come un ostacolo significativo alle loro attività. Di queste, il 48% ritiene che l’impatto sia fortemente negativo, aumentando i costi sia diretti che indiretti. Questi dati emergono dal rapporto “L’impatto delle criticità della Pubblica Amministrazione sulla competitività e la crescita delle micro, piccole e medie imprese”, realizzato da Conflavoro in collaborazione con la Luiss Business School, intervistando un campione di 650 aziende attive nei settori manifattura, costruzioni, commercio, turismo e servizi, con una prevalenza di micro imprese.

Le aziende segnalano che l’eccesso di normative rende le procedure pubbliche onerose e incerte, con un 43% che riporta perdite di tempo e disincentivi all’investimento. Un quarto delle imprese limita la propria crescita per evitare complicazioni, mentre il 48% critica la mancata attuazione delle normative esistenti. Il 40% degli intervistati attribuisce parte della complessità normativa alle imprese che operano nell’area grigia. Di questi, il 20% lamenta concorrenza sleale, un 15% fa riferimento alla lunghezza dei processi e il 4% all’imprevedibilità dei controlli.

Per migliorare la relazione con il mondo imprenditoriale, la Pubblica Amministrazione dovrebbe ridurre i costi di conformità al variare delle dimensioni aziendali, attivare meccanismi di compensazione per le PMI più svantaggiate e garantire una formazione adeguata ai funzionari pubblici. È chiesta anche una maggiore digitalizzazione e regole semplificate per le micro, piccole e medie imprese.

Le autorità e gli esperti concordano sulla necessità di una PA che migliori l’interazione con il tessuto imprenditoriale e avvii un vero dialogo per favorire lo sviluppo economico.

Articolo precedente
Vannacci e la Lega, illusioni di una politica italiana in crisi
Articolo successivo
Giallorossi in ansia: Angeliño a rischio per il big match
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.