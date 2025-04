Impatto dei Dazi USA sui Farmaci: Conseguenze per i Pazienti Italiani e Materie Prime

L’arrivo di dazi sui prodotti farmaceutici, annunciato da Donald Trump, ha scatenato preoccupazioni nelle Borse e tra i pazienti americani. I dazi sui farmaci europei potrebbero colpire negativamente il settore farmaceutico statunitense, in quanto molte medicine provengono dall’Europa, in particolare dall’Italia, che è un importante produttore di principi attivi di alta qualità. Trump ha dichiarato che le aziende farmaceutiche americane dovrebbero tornare a produrre nel Paese, altrimenti affronteranno tasse elevate. Tuttavia, questi dazi potrebbero tradursi in costi maggiori e ritardi nell’arrivo dei medicinali negli Stati Uniti.

L’Italia esporta farmaci essenziali come quelli per il colesterolo, ipertensione, problemi cardiaci, diabete e gastro-intestinali, con un valore di export di oltre 11 miliardi di euro verso gli USA, di cui 7,97 miliardi derivano da vendite nel 2023. Nel contesto attuale, Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordine Farmacisti Italiani, ha sottolineato che le aziende italiane affrontano già dazi sulle materie prime e la situazione potrebbe aggravarsi con l’introduzione di nuove tariffe.

Le possibili conseguenze per i pazienti americani sono preoccupanti, considerando che nel 2024 l’Italia ha esportato beni per un valore di 10 miliardi, a fronte di un’importazione di soli 1,4 miliardi. L’introduzione di dazi potrebbe aumentare i costi per i consumatori americani, rendendo i farmaci essenziali potenzialmente inaccessibili. Mandelli suggerisce che, essendo i farmaci beni necessari, si auspica una soluzione alternativa ai dazi. Il rischio di carenze di farmaci è concreto, e le ripercussioni potrebbero estendersi anche agli utenti italiani.