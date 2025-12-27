Impatto dei botti sulle persone e gli animali in Italia

Con l’avvicinarsi della notte di Capodanno, torna a far discutere il tema dei “botti” e dei fuochi artificiali. Nonostante le diverse ordinanze comunali volte a limitarli o vietarli, questi vengono utilizzati da tante persone e hanno un impatto negativo su più fronti. Oltre a causare disagi alle persone fragili, bambini e anziani, rappresentano un pericolo per animali domestici e selvatici, impattano sull’inquinamento atmosferico, rischiano di causare incendi e rappresentano un rischio per la sicurezza delle persone.

Il Wwf del Trentino Alto Adige invita le persone a riflettere sulle conseguenze dell’utilizzo dei “botti” e dei materiali esplodenti e pirotecnici, che possono avere effetti significativi su persone, animali e ambiente. Per quanto riguarda gli animali domestici e selvatici, i rumori intensi e improvvisi provocano stress, paura e disorientamento, portando a incidenti gravi, fuga o addirittura morte.

Il Wwf mette in luce anche il tema dell’inquinamento atmosferico, con l’accensione dei fuochi d’artificio che può causare un aumento significativo della concentrazione di particolato fine nell’aria. Inoltre, i “botti, fuochi e lanterne volanti possono innescare roghi in contesti urbani e naturali, con conseguenze gravi per persone, animali e boschi” e rappresentano un pericolo concreto per chi li maneggia e per chi si trova nelle vicinanze.

Il presidente dell’Ordine dei Veterinari di Trento Marco Ghedina spiega che l’utilizzo di materiale esplodente e pirotecnico può causare in cani e gatti veri e propri shock e stati di panico, mettendo a rischio la loro vita e anche la sicurezza dei padroni. Gli animali domestici e selvatici vengono influenzati dai rumori e dalle luci accecanti improvvise dei fuochi d’artificio, e possono reagire con fughe inconsulte o diventando aggressivi.

Ghedina consiglia di ricorrere a rimedi, sia farmacologici che naturali, per tranquillizzare l’animale e ridurre l’intensità del panico, e di tenere i propri animali in una stanza della casa, possibilmente al buio, con una televisione o una radio accesi, per diminuire la percezione dei rumori esterni. Il Wwf invita a festeggiare in modo alternativo, sicuro e rispettoso, con brindisi e risate, ma senza fuochi d’artificio, e invita le amministrazioni a valutare delibere che vietino l’uso di botti e fuochi d’artificio sul proprio territorio, proteggendo così cittadini, animali e ambiente.