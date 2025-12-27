12 C
Roma
sabato – 27 Dicembre 2025
Animali

Impatto dei botti sulle persone e gli animali in Italia

Da stranotizie
Impatto dei botti sulle persone e gli animali in Italia

Con l’avvicinarsi della notte di Capodanno, torna a far discutere il tema dei “botti” e dei fuochi artificiali. Nonostante le diverse ordinanze comunali volte a limitarli o vietarli, questi vengono utilizzati da tante persone e hanno un impatto negativo su più fronti. Oltre a causare disagi alle persone fragili, bambini e anziani, rappresentano un pericolo per animali domestici e selvatici, impattano sull’inquinamento atmosferico, rischiano di causare incendi e rappresentano un rischio per la sicurezza delle persone.

Il Wwf del Trentino Alto Adige invita le persone a riflettere sulle conseguenze dell’utilizzo dei “botti” e dei materiali esplodenti e pirotecnici, che possono avere effetti significativi su persone, animali e ambiente. Per quanto riguarda gli animali domestici e selvatici, i rumori intensi e improvvisi provocano stress, paura e disorientamento, portando a incidenti gravi, fuga o addirittura morte.

Il Wwf mette in luce anche il tema dell’inquinamento atmosferico, con l’accensione dei fuochi d’artificio che può causare un aumento significativo della concentrazione di particolato fine nell’aria. Inoltre, i “botti, fuochi e lanterne volanti possono innescare roghi in contesti urbani e naturali, con conseguenze gravi per persone, animali e boschi” e rappresentano un pericolo concreto per chi li maneggia e per chi si trova nelle vicinanze.

Il presidente dell’Ordine dei Veterinari di Trento Marco Ghedina spiega che l’utilizzo di materiale esplodente e pirotecnico può causare in cani e gatti veri e propri shock e stati di panico, mettendo a rischio la loro vita e anche la sicurezza dei padroni. Gli animali domestici e selvatici vengono influenzati dai rumori e dalle luci accecanti improvvise dei fuochi d’artificio, e possono reagire con fughe inconsulte o diventando aggressivi.

Ghedina consiglia di ricorrere a rimedi, sia farmacologici che naturali, per tranquillizzare l’animale e ridurre l’intensità del panico, e di tenere i propri animali in una stanza della casa, possibilmente al buio, con una televisione o una radio accesi, per diminuire la percezione dei rumori esterni. Il Wwf invita a festeggiare in modo alternativo, sicuro e rispettoso, con brindisi e risate, ma senza fuochi d’artificio, e invita le amministrazioni a valutare delibere che vietino l’uso di botti e fuochi d’artificio sul proprio territorio, proteggendo così cittadini, animali e ambiente.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Il balcone di Giulietta a Verona
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.