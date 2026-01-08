Impatto climatico del cibo per cani Regno Unito

Scienziati delle Università di Edimburgo ed Exeter hanno condotto uno studio per calcolare l’impronta di carbonio di quasi 1000 alimenti per cani disponibili in commercio. Il campione includeva una selezione di alimenti secchi, umidi e crudi, comprese opzioni a base vegetale e senza cereali.

Secondo il più grande studio sull’impatto climatico del cibo per cani, i cani nutriti con cibo per animali di alta qualità e ricco di carne possono avere un’impronta di carbonio alimentare maggiore rispetto ai loro proprietari. In particolare, i prodotti umidi, crudi e ricchi di carne sono associati a emissioni di gas serra sostanzialmente più elevate rispetto al cibo secco per cani. La produzione di ingredienti utilizzati nel cibo per cani nel Regno Unito contribuisce a circa l’1% delle emissioni totali di gas serra del Paese.

I risultati evidenziano la necessità di una maggiore trasparenza e di una migliore etichettatura degli ingredienti del cibo per cani per aiutare i consumatori a fare scelte consapevoli. L’analisi rivela anche notevoli differenze nell’impatto ambientale degli alimenti commerciali per cani, con gli alimenti a più alto impatto responsabili di emissioni fino a 65 volte superiori rispetto alle opzioni con valutazione più bassa. L’utilizzo di grandi quantità di carne di prima qualità aumenta le emissioni, mentre l’utilizzo di parti di carcassa nutrienti e poco richieste contribuisce a limitare l’impatto ambientale.

Gli alimenti secchi con cereali tendevano ad avere un impatto ambientale inferiore rispetto alle opzioni umide, crude o senza cereali. I proprietari di cani che desiderano ridurre l’impatto ambientale senza cambiare tipo di alimento dovrebbero controllare l’etichetta dei tagli di carne utilizzati, puntando a un contenuto inferiore di carne di prima scelta. Anche un aumento dell’uso di alimenti per cani a base vegetale potrebbe ridurre le emissioni. Lo studio, finanziato dal Biotechnology and Biological Sciences Research Council, è pubblicato sul Journal of Cleaner Production.