Imparare a creare con i corsi di Abilmente a Vicenza

Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group, è in programma a Vicenza dal 17 al 20 ottobre. Oltre alla parte espositiva, l’evento includerà una vasta selezione di corsi, progettati per soddisfare le varie esigenze dei visitatori. Il ricco calendario dei corsi spazia dalla calligrafia creativa, che introduce le basi del lettering, alle tecniche di cucito pratico, comprese le tecniche pittoriche e il patchwork, un’attività sempre molto coinvolgente.

Tutti i corsi sono condotti da insegnanti ed esperti qualificati, oltre che da influencer, e comprendono kit di lavorazione per consentire ai partecipanti di unire subito la teoria alla pratica. Marco Chiarello, Exhibition Manager di Abilmente, sottolinea l’importanza di questa sezione: “Si tratta di una parte molto coinvolgente per i nostri visitatori, che sono particolarmente attenti ai corsi, risultando veramente molto apprezzati e seguiti.”

Tra le novità di quest’anno figura lo scrapbooking, un’arte creativa che consente di realizzare e personalizzare album non solo con fotografie, ma anche utilizzando materiali ornamentali come carta, nastri, ritagli, adesivi, fiori e altri oggetti vari. I visitatori avranno l’opportunità di partecipare a tutoraggi, corsi ed eventi specifici per apprendere o perfezionare questa tecnica, la quale ha origine negli Stati Uniti.

Abilmente si conferma quindi come un punto di riferimento per gli appassionati di creatività e artigianato, mettendo in luce non solo le tecniche tradizionali ma anche le novità nel mondo della creatività. La gamma di corsi offerti è così ampia da attrarre una vasta audience, dai principianti ai più esperti, desiderosi di arricchire le proprie capacità e conoscenze.

In sintesi, il Salone di Vicenza promette di essere un evento dinamico e ricco di opportunità per tutti coloro che amano l’arte e la creatività, trasformando ogni partecipante in un potenziale creatore. Con un programma pensato per stimolare la creatività, Abilmente si prepara a tornare con un’offerta variegata e accattivante.