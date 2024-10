Impara con me

Scintille tra Selvaggia Lucarelli e Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, in seguito a un botta e risposta sui social riguardante un’inchiesta della Procura di Milano che coinvolge due associati del cantante, Christian Rosiello e Luca Lucci. Lucarelli ha iniziato la polemica pubblicando su Instagram una storia che celebrava l’inaugurazione di una casa per piccoli pazienti oncologici a Roma, evidenziando anche l’arresto degli amici di Fedez. La Lucarelli ha insinuato che Fedez avesse intenzione di gestire un noto locale milanese con Lucci, collegando queste ambizioni all’inchiesta in corso. Secondo quanto riportato, Fedez si sarebbe addirittura autoinvitato a casa di Lucci, manifestando il desiderio di organizzare un evento musicale.

Selvaggia Lucarelli ha concluso le sue osservazioni sottolineando l’ambivalenza della situazione: Fedez ristruttura beni confiscati alla mafia, mentre contemporaneamente cerca di aiutare un amico coinvolto in affari poco chiari. In seguito, Annamaria Berrinzaghi ha replicato alla Lucarelli riportando attenzione all’iniziativa benefica del figlio, definendo il tono del post della giornalista come polemico. La Berrinzaghi ha suggerito alla Lucarelli di insegnarle “come si fa” nel campo della beneficenza.

Lucarelli ha risposto con ironia, affermando di non aver bisogno di tali lezioni e denunciando l’incomprensibile preoccupazione di alcune madri riguardo alle critiche sui loro figli. La controversia si è arricchita dopo che, il 30 settembre, si sono registrati gli arresti di Rosiello e Lucci, accusati di essere parte di un’associazione a delinquere legata agli ultras, con coinvolgimenti nella gestione di parcheggi e biglietti per le partite di calcio. Rosiello era già noto per un precedente reato di pestaggio. La situazione ha messo in evidenza le contraddizioni e le complicazioni delle relazioni tra celebrità, affari e legalità, generando un dibattito acceso sui social.

Il contrasto tra l’impegno sociale di Fedez e le sue associazioni ha creato spirali di critiche e difese pubbliche, colpendo non solo le figure direttamente coinvolte ma anche attirando l’attenzione dei media e del pubblico.