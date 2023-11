Impara a guardarti con occhi diversi. Usa il metodo delle “face shape”: «conosce…

Impara a guardarti con occhi diversi. Usa il metodo delle “face shape”: «conoscere la nostra forma del viso è davvero importante, innanzitutto per una maggiore consapevolezza delle nostre caratteristiche e dei nostri punti di forza. Ma è molto utile anche come guida nelle scelte relative a make-up, a barba e capelli, occhiali, gioielli e scolli.» @rossellamigliaccio_ individua 8 macrogruppi che funzionano da guida e servono a ordinare i concetti e catalogare le varie peculiarità, sebbene anche all’interno di una stessa “face shape” si possono trovare visi (apparentemente) diversi, accomunati da linee e proporzioni, ma comunque con la propria unicità. (Se vi state chiedendo quali sono queste 8 forme del viso, non vi resta che aprire il libro 😌)