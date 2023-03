Imou Telecamera WiFi Interno 1080P Videocamera Sorveglianza Interno WiFi, Rilevamento Umano, Tracciamento del Movimento, Audio Bidirezionale, Rotazione a 360° Compatibile con Alexa Ranger SE

Dal marchio

Benvenuto nel mondo di IMOU, felice di incontrarti qui.

Fondata nel 2015, IMOU si impegna a fornire prodotti di alta qualità, high-tech e di buon servizio per utenti domestici e piccole e medie imprese e si impegna a costruire un mondo di rete più sicuro.

Lascia che la tua famiglia ottenga una gamma completa di protezione dalle tue preoccupazioni.

Imou Telecamera Wifi

✅【Audio Bidirezionale & Funziona con Alexa】 Ranger SE è dotato di altoparlante e microfono integrati che ti consentono di parlare con il tuo bambino e gli animali domestici quando ti mancano. Compatibile con Alexa, puoi chiedere ad Alexa di mostrare la stanza del tuo bambino e assicurarti che dorma bene.

✅【IA Rilevamento Umano & Tracciamento Intelligente】 La telecamera wifi da interno Imou è in grado di identificare efficacemente le figure umane entro 10 m e ridurre i falsi allarmi come animali domestici e insetti volanti. Quando rileva il movimento del tuo bambino, la Ranger SE lo traccia e lo registra nell’app Imou Life, così non perderai mai ogni movimento del tuo bambino.

✅【Rilevamento di Suoni Anomali & Notifiche Istantanee】 Se rileva suoni anomali, Ranger SE ti invierà un messaggio di avviso istantaneo sul tuo telefono. Quando il tuo bambino piange o il tuo cane abbaia, puoi sapere e rispondere immediatamente anche quando non sei a casa.

✅【Archiviazione & Protezione di Privacy】 La telecamera wifi da interno ha 3 metodi di archiviazione: scheda SD, NVR e archiviazione cloud. La scheda SD supporta fino a 256 GB. Tutte le fotocamere Imou sono compatibili con Onvif e ti offrono 30 giorni di cloud gratuito per goderti lo spazio di archiviazione più sicuro. Per proteggere la tua privacy, Ranger SE ha un design schermato fisicamente. Puoi spostare l’obiettivo della fotocamera verso il basso tramite l’APP, che è più affidabile.