Imou Telecamera Wi-Fi Interno, Telecamera di Sicurezza con Rilevazione del Movimento Umano & Visione Notturna, 1080P Baby Monitor, Allarme di Suoni Anormali, Compatibile con Alexa/ Google, Cue 2C

Dal marchio

Benvenuto nel mondo di IMOU, felice di incontrarti qui.

Fondata nel 2015, IMOU si impegna a fornire prodotti di alta qualità, high-tech e di buon servizio per utenti domestici e piccole e medie imprese e si impegna a costruire un mondo di rete più sicuro.

Lascia che la tua famiglia ottenga una gamma completa di protezione dalle tue preoccupazioni.

Imou Telecamera Wifi

【INTELLIGENZA ARTIFICIALE RILEVAZIONE UMANA】: Gli algoritmi avanzati opzionali possono riconoscere il corpo umano da altri movimenti, eliminando notevolmente i falsi allarmi innescati da insetti volanti, animali domestici e luci e inviando immediatamente notifiche al telefono, consentendoti di concentrarti solo su ciò che conta.

【24/7 PROTEZIONE & MONITORAGGIO PER ZONE SCELTE】: Questa telecamera wi-fi interna controlla le aree importanti della nostra casa 24/7. Possiamo decidere le zone dove vogliamo fare la rilevazione, evitando le notificazioni innecessarie inviate al nostro dispositivo mobile.

【ANTI-RUMORE & CONDIVISIONE DEGLI UTENTI】: In questa telecamera interna troviamo un microfono integrato ad alta potenza che consente di ricevere i suoni in modo chiaro durante il monitoraggio , indipendentemente da dove ci troviamo. Abbiamo anche la possibilità di condividere il video con la nostra famiglia e con gli amici(Massimo 6 persone).

【ARCHIVIAZIONE FLESSIBILE SU CLOUD & SHEDA SD SICURA】 : Le immagini e i video nella telecamera sorveglianza possono essere archiviati su Cloud o scheda SD, non ci preoccupiamo della scoperta dei dati e privacy, i quali sono salvaguardati in modo sicuro.