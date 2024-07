Imou Telecamera Wi-Fi Interno 3MP, videocamera 2K per la sorveglianza, tracking del movimento con sirena, rilevamento umano, audio bidirezionale, funziona con Alexa, 2,4 Ghz Ranger 2C

29,99€ - 22,99€

1 360° Copertura 2 2K Risoluzione 3 Visione Notturna 4 Audio Bidirezionale 5 Rilevamento-Suoni Anomali

1 Rilevamento Umano 2 Tracciamento 3 Difesa Attiva 4 Live Streaming 5 Zona di Rilevamento

Più Funzione sull’App IMOU LIFE Impostazione Personalizzata

Imposta la zona ed il tempo per eliminare le notificazioni che non ti interessano.

24/7 Registrazione

Supporta 24/7 registrazione per non perdere i movimenti periosi.

Modalità Privata

Protegge la tua privacy quando sei a casa.

Ciao, la telecamera wifi Ranger 2C funziona con cavo elettrico o a batteria?

Salve, funziona con cavo elettrico.

Salve, supporta 5g?

Salve, mi dispiace, supporta solo 2,4ghz, non 5ghz.

Come posso installare scheda SD? Non vedo slot esterni?

far roteare leggermente l’obbiettivo verso l’alto, sotto trovi la slot.

Salve, supporta 24/7 registrazione?

Salve, sì se hai inserito la micro sd scheda o abbonamento di IMOU cloud.

Buongiorno, posso spegnere la sirena ?

Salve, sì, clicca la telecamera nell’app, clicca icona “impostazione”, “tono di avviso”, spegni “collegamento di allarme”.

✅ 【Intelligenza Artificiale Rilevazione Umana Con Sirena】Gli algoritmi avanzati opzionali possono riconoscere il corpo umano da altri movimenti, eliminando notevolmente i falsi allarmi innescati da insetti volanti, animali domestici e luci e inviando immediatamente notifiche al telefono, consentendoci di concentrarsi solo su ciò che conta. Al rilevamento, la telecamera attiva una forte sirena per impaurire gli intrusi.

✅ 【Audio Bidirezionale & Condivisione degli Utenti】 In questa telecamera wi-fi interno troviamo un microfono integrato ed un altoparlante ad alta potenza che consente di ricevere i suoni in modo chiaro e confortare il nostro bambino o animale domestico, indipendentemente da dove ci troviamo. Abbiamo anche la possibilità di condividere il video con la nostra famiglia e con gli amici(Mas. 6 persone).

✅ 【24/7 Protezione & Tracciamento Intelligente del Movimento】 Questa telecamera wifi interno controlla le aree importanti della nostra casa 24/7. Quando rileva un movimento, la telecamera da interno acquisisce e traccia automaticamente il movimento, mentre fornisce notifiche ed effettua registrazioni video in tempo reale.

✅ 【Vista Panoramica a 360°& Allarmi di Suoni Anomali】 Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale di 355° e rotazione verticale di 85°, crea una copertura di 360°, possiamo posizionarla dove vogliamo e visualizzare l’intera stanza, e la telecamera da interno invia avvisi istantanei al smartphone ogni volta che rileva un bambino che piange o altri suoni anomali, tenendoci consapevole di quello che sta succedendo a casa.

✅ 【Archiviazione Flessibile & Protegge la Tua Privacy】 Possiamo fare un clic sull’app per nascondere l’obiettivo della videocamera sorveglianza se non vogliamo fare la rivelazione di movimento quando a casa, le immagini e i video nella telecamera sorveglianza possono essere archiviati su Cloud o scheda Micro SD(supporta fino a 256 GB), i dati e privacy sono salvaguardati in modo sicuro.