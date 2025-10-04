Imola e la Formula 1: il futuro della storicità italiana

Imola è nel mirino della Formula 1, ma la sua storicità può diventare un limite se non ci sono condizioni per uno sviluppo adeguato. Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, ha espresso questo concetto in un podcast, evidenziando il rispetto che nutre per la sua città natale.

Domenicali ha ricordato come Imola sia stata protagonista del Gran Premio durante il periodo della pandemia, quando la sua disponibilità ha permesso di aggiungerla al calendario, a differenza di altri Paesi. Tuttavia, le nuove considerazioni potrebbero complicarne ulteriormente il ritorno. Ha precisato che non esclude un futuro ritorno del Gran Premio a Imola, a condizione che venga presentata una proposta ben strutturata e che ci sia una rotazione tra circuiti storici europei.

Il tema degli investimenti e delle infrastrutture rimane centrale. Domenicali ha sottolineato che Imola presenta sfide significative in quanto a sviluppo di infrastrutture e ricettività. Ha elogiato l’impegno della Regione e del Comune nel lavorare su una proposta che possa soddisfare le esigenze della Formula 1 per il futuro. Tuttavia, ha avvertito che gli investimenti attuali sono molto diversi rispetto al passato.

Infine, Domenicali ha messo in evidenza che, sebbene la storicità di un Gran Premio possa avere un valore aggiunto, non è sufficiente. Per i tifosi più giovani, l’appeal di una gara a Imola può non eguagliare quello di circuiti moderni come quello di Las Vegas, rendendo fondamentale la combinazione tra storicità e capacità di investire in nuove infrastrutture per attrarre il pubblico.