Immunità parlamentare, Forza Italia apre al ritorno: muro delle opposizioni

Le polemiche sulla giustizia e sui rapporti tra politica e magistratura si intensificano con l’ipotesi di reintrodurre l’immunità parlamentare, abrogata nel 1993 dopo tangentopoli. Attualmente, l’articolo 68 della Costituzione prevede che i membri del Parlamento non possano essere perseguiti per le opinioni espresse nel loro mandato e stabilisce restrizioni riguardo perquisizioni e arresti. Tommaso Calderone di Forza Italia suggerisce un ritorno all’immunità per controbilanciare la politicizzazione della magistratura, mentre Pierantonio Zanettin supporta questa idea, considerando un errore la sua abolizione. Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, si mostra cauto, affermando che la proposta meriterebbe discussione.

Tuttavia, il presidente della Commissione affari costituzionali al Senato, Alberto Balboni, si oppone, ritenendo che la normativa attuale già protegga i parlamentari dalle persecuzioni per le opinioni espresse, e sostiene che chi commette reati debba rispondere come qualsiasi cittadino. Le opposizioni respingono con forza la proposta. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, la definisce un tentativo di creare uno scudo per politici, mentre Walter Verini del PD esprime preoccupazione per un’ulteriore conflittualità tra politica e magistratura.

Diverse voci della sinistra, come Luana Zanella e Angelo Bonelli, criticano l’idea come irricevibile e indecente. La Fondazione Einaudi annuncia l’intenzione di presentare un disegno di legge per riformare l’articolo 68, sostenendo la necessità di discutere l’immunità parlamentare senza etichette partitiche. Stefania Craxi di Forza Italia evidenzia i danni provocati dalla mancanza di equilibrio tra i poteri a seguito della riforma del 1993, sottolineando l’importanza di ripristinare garanzie democratiche.