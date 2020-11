Coronavirus, corsa al vaccino: tutto quello che c’è da sapere sul Pfizer-Biontech



LA VIA per mettersi alle spalle Covid-19 non passa per un contagio di massa delle persone sane, considerata da una parte (molto residuale) della comunità scientifica la soluzione per raggiungere quanto prima l’immunità di gregge. Lanciata attraverso la Dichiarazione di Great Barrington da tre scienziati statunitensi come alternativa a un lockdown generalizzato e accolta con un’apertura alla Casa Bianca, la proposta non ha incontrato il consenso degli scienziati impegnati nella lotta alla pandemia.



“L’immunità di gregge, senza protezione dal virus, è pericolosa e immorale”, ha detto Tedros Ghebreyesus, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Per raggiungere una protezione così ampia, ci vuole il vaccino”, ha ggiunto Roberto Burioni, ordinario di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Dalla comunità scientifica, dunque, nessuna apertura all’ipotesi di favorire una libera circolazione del virus tra le persone maggiormente in salute, valutata come una delle possibilità (assieme al rafforzamento delle protezioni nei confronti degli anziani e, più in generale, delle persone fragili) attraverso cui porre un argine alla pandemia.

Che cos’è l’immunità di gregge

Come premessa, occorre spiegare cosa si intende quando si parla di immunità di gregge. Come tale si definisce un meccanismo fondamentale per ridurre la circolazione e la trasmissione di malattie infettive contagiose. Il concetto che ne è alla base è molto semplice. Nota anche come immunizzazione comunitaria, la copertura della quasi totalità della popolazione si raggiunge nel momento in cui la quota di persone ‘protette’ raggiunge una certa soglia. In questo modo, anche se alcuni membri non sono immunizzati, l’intera comunità risulterà protetta. Questo perché patogeno responsabile della malattia, trovando pochi soggetti suscettibili, ha poche o nessuna probabilità di circolare. Ma come e quando si raggiunge questa protezione? Sicuramente con una campagna vaccinale di massa. O, ma non in maniera altrettanto capillare e sicura, nel momento in cui la maggioranza degli individui che compongono una comunità si è già ammalata e ha sviluppato gli anticorpi o i linfociti «della memoria» con cui fronteggiare lo stesso nemico una seconda volta.

Quando ci si può considerare protetti

In base alla teoria dell’immunità di gregge, nelle malattie infettive trasmesse da individuo a individuo, la catena dell’infezione può essere interrotta quando un gran numero di appartenenti alla popolazione è immune. Come detto: quanto maggiore è la percentuale di individui immunizzati, minore è la probabilità che un individuo suscettibile entri in contatto con il patogeno. Esistono modelli matematici che possono prevedere, in base al numero dei soggetti considerati e all’infettività del microrganismo (valore di R0), la soglia minima oltre la quale «scatta» la protezione dell’intera popolazione.

R0 rappresenta il numero medio di casi contagiosi (secondari) determinati da un singolo caso (indice) in una popolazione esposta al contagio senza alcuna strategia di controllo. Poiché per nessun vaccino al momento si è evidenziata una efficacia del 100 per cento, la soglia minima dell’immunità di gruppo varia in base al microrganismo (o al virus) considerato. Diversi i parametri da considerare, di volta in volta: la modalità di trasmissione, l’obbiettivo che ci si pone, l’efficacia del vaccino disponibile e l’età del gruppo di popolazione che si prende in esame. Questo spiega perché, per considerare protetta tutta la popolazione (‘effetto-gregge’), sono richiesti tassi di copertura vaccinale diversi per esempio per il morbillo (92-95 per cento, in quanto estremamente contagioso) e per la poliomielite (80-85 per cento).

Un approccio destinato (eventualmente) a fallire

Quanto a Sars-CoV-2 e a Covid-19, a escludere per primo la fattibilità della proposta contenuta nella Dichiarazione di Great Barrington è stato un gruppo internazionale di ricercatori, attraverso le colonne della rivista scientifica The Lancet. Secondo gli autori dell’articolo, “un’ipotesi di questo tipo presenta uno scenario pericoloso e non supportato da alcuna evidenza scientifica. Oltre a essere difficile da accettare sul piano etico, con gran parte della popolazione ancora suscettibile, «la circolazione del virus potrebbe ritornare velocemente a quella che caratterizzava l’inizio della pandemia se si abbandonano le misure di prevenzione».

A ciò occorre aggiungere che “una simile strategia si tradurrebbe in una serie di epidemie ricorrenti, come già avvenuto con altre malattie infettive prima dell’avvento delle vaccinazioni”. C’è poi anche un problema legato alla qualità e alla sostenibilità delle cure. Adottare scelte che portino a un aumento dei contagi per un periodo di tempo indefinito tra le persone sane, comporterebbe “un aumento dei casi di malattia e dei decessi e andrebbe oltre la capacità dei sistemi sanitari di fornire la dovuta assistenza a tutti i pazienti”.

La falsa promessa dell’immunità di gregge

Al di là della proposta contenuta nella Dichiarazione di Great Barrington – citata come modello da alcuni politici soprattutto negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Svezia – l’ipotesi dell’immunità di gregge viene ciclicamente rispolverata anche sulla base di alcune situazioni epidemiologiche rilevate dopo la prima ondata di contagi. Fermandosi all’Italia, in molti si chiedono come mai oggi Bergamo e Brescia (funestate tra marzo e maggio) siano meno colpite dal ritorno della pandemia. Come svelato prima dall’Istat e poi dall’indagine sierologica dell’Ats locale , è indubbio che nella provincia di Bergamo (nello specifico nei Comuni della Val Seriana) ci sia un maggior numero di persone che si sia contagiata nei mesi scorsi. L’ipotesi che queste persone abbiano sviluppato un’immunità che oggi li pone al sicuro è tutt’altro che irrealistica.

Ma al momento nessuno sa con certezza per quanto tempo gli anticorpi contro Sars-CoV-2 risultino efficaci. Il basso di numero di reinfezioni porta a dare sostanza allo scenario secondo cui «le persone che superano l’infezione, potrebbero sviluppare un’immunità funzionale», per dirla con Caroline Buckee, epidemiologa della scuola di salute pubblica dell’Università di Harvard (Boston), interpellata a riguardo sulle colonne della rivista Nature. Visto il poco tempo trascorso dall’inizio della pandemia, però, “non sappiamo quanto duri e soprattutto se nel tempo mantenga sempre la stessa efficacia”. Una ragione in più, dunque, per scartare l’ipotesi del contagio di massa come strategia per venire fuori quanto prima dall’emergenza sanitaria.

Immunità di gregge possibile soltanto con un vaccino

Sulla base di quanto fin qui detto, si arriva alla conclusione. «Per ottenere l’immunità di gregge, servirà un vaccino», sentenzia Burioni. Soltanto una profilassi di questo potrebbe infatti essere in grado di attivare la risposta immunitaria verso le proteine che il virus utilizza per entrare e per riprodursi nel nostro organismo. Detto ciò, la scoperta di un antidoto non implica automaticamente che, nell’arco di alcuni mesi, tutta la popolazione mondiale potrà considerarsi al riparo da Covid-19.

Intanto perché non ci sarà un «giorno X» al termine del quale saremo tutti vaccinati. E poi perché bisognerà capire quale efficacia avrà il vaccino che per primo sarà reso disponibile. Più questa sarà alta, tanto più rapidamente si potrà raggiungere l’immunità di gregge. Nel frattempo, però, non resta che proteggerci come facciamo da otto mesi a questa parte.