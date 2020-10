“Con gli anticorpi monoclonali, si ha l’immunità per 6 mesi. Il nostro piano prevede di avere il farmaco a disposizione a marzo”. Il professor Rino Rappuoli, direttore scientifico della divisione vaccini di GSK, si esprime così a Che tempo che fa. “Gli anticorpi monoclonali sono sostanze presenti nel sangue delle persone che guariscono dal virus. Siamo riusciti ad ottenere il sangue di alcuni soggetti convalescenti, collaborando con l’Istituto Spallanzani e con l’ospedale di Siena, abbiamo isolato le cellule che producono queste difese naturali. Abbiamo scelto le cellule superpotenti e le stiamo espandendo a livello industriale per reiniettarle nelle persone. Lo scopo del vaccino è indurre gli anticorpi, noi diamo gli anticorpi subito. Li produrremo in grandi quantità, il nostro obiettivo è somministrarlo con un’iniezione”, aggiunge.

