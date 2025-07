Immobile torna in Italia: la sua nuova avventura al Bologna

Ciro Immobile, uno dei bomber più prolifici del calcio italiano, torna in Serie A accogliendo la sfida con entusiasmo. Dopo un’esperienza al Besiktas, l’attaccante di 201 gol in campionato ha deciso di unirsi al Bologna, attratto dalla voglia di riconnettersi con il campionato domestico e dall’entusiasmo della città.

In un incontro di presentazione, Immobile ha raccontato le motivazioni alla base della sua scelta, evidenziando l’importanza di riacquistare la pressione e le motivazioni che caratterizzano la sua carriera. Ha dichiarato di voler portare la sua esperienza per aiutare i giovani come Santiago Castro e Thijs Dallinga, sottolineando l’importanza di vincere e competere a livelli elevati.

Il presidente del Bologna, Claudio Fenucci, ha lodato l’arrivo del centravanti, definendolo una figura chiave per la squadra sia per la stagione in arrivo sia per la storia del calcio italiano. Immobile, parlando della Nazionale, ha espresso il desiderio di rappresentare l’Italia in un futuro Mondiale, rendendo la sua chiamata alla selezione azzurra un obiettivo da raggiungere attraverso le sue prestazioni con il Bologna.

L’attaccante ha inoltre condiviso la sua percezione della squadra, descrivendo il Bologna come un gruppo unito e pronto a affrontare le sfide di quattro competizioni nel prossimo anno. Con un richiamo alla Supercoppa e ai tormentati equilibri della Serie A, Immobile si è detto sicuro di poter contribuire a una stagione di successo, trasformando ambizioni in realtà attraverso il lavoro collettivo.