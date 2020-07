Ciro Immobile è ormai prossimo alla quota 100. No, il 30enne di Torre Annunziata non sta andando in pensione ma presto taglierà il traguardo dei 100 gol in Serie A con la maglia biancoceleste. Gliene mancano 4: mantenendo la stratosferica media di una rete a partita di questo campionato, il giorno giusto potrebbe essere il 15 luglio, in casa dell’Udinese. Ma nessuno si stupirebbe se ci riuscisse anche prima.

Immobile è il carburante che permette alla macchina guidata da Simone Inzaghi di spingere al massimo e non mollare la Juventus nella lotta per lo scudetto. Con il gol al Torino nell’ultima giornata, l’attaccante ha stabilito un nuovo primato: nell’era dei tre punti a vittoria, nessuno aveva segnato tanto (96 gol) in Serie A con lo stesso allenatore. Superato un altro Inzaghi, Filippo, fresco di promozione nella massima serie con il Benevento e che deteneva il record in tandem con Carlo Ancelotti: Superpippo ci aveva però messo due stagioni e mezzo alla Juve e quasi otto al Milan per arrivare a 95 reti.





L’accoppiata Immobile-Simone Inzaghi è insieme da nemmeno quattro stagioni: la punta arrivò a Formello nell’estate 2016 dopo le esperienze poco felici all’estero con Dortmund e Siviglia e una breve parentesi al Torino, dove si era consacrato nel 2014 diventando capocannoniere della Serie A con 22 gol. Inzaghi, dopo aver imparato a fare l’allenatore nelle giovanili biancocelesti, si era insediato sulla panchina della prima squadra qualche mese prima, ad aprile 2016. Poi, dopo il brevissimo interregno estivo di Marcelo Bielsa sulla panchina laziale, il presidente Lotito riaffidò la guida della squadra a Inzaghino: una scelta più che azzeccata, che ha portato la Lazio a vincere una Coppa Italia e due Supercoppe italiane e a giocarsela ad armi pari con le big del campionato. Il segreto dell’accoppiata vincente Immobile-Inzaghi va oltre il rettangolo verde: i due sono molto amici e si frequentano anche fuori dal campo. Più di una volta hanno passato le vacanze insieme ma il solido rapporto umano non esclude un grande rispetto dei ruoli a livello professionale. Per questo, il 22 settembre 2019 la furiosa reazione dell’attaccante dopo essere stato sostituito nella partita contro il Parma lasciò tutti a bocca aperta: in panchina, Inzaghi si limitò a un breve rimprovero; nel post-partita, spiegò che non c’era nessun problema e che, rivedendosi in tv, Immobile avrebbe capito di aver sbagliato. Per essere certo che la punta avesse recepito, comunque, il tecnico gli preferì Caicedo dal primo minuto nel successivo match contro l’Inter, che i biancocelesti persero 1-0 nonostante l’ingresso del loro miglior realizzatore nella ripresa. Il sereno tornò nel turno seguente di campionato, in casa contro il Genoa, con Immobile che dopo aver fissato il punteggio sul 4-0 andò a cercare Inzaghi in panchina per abbracciarlo e ricevere il “perdono”, prontamente concesso dal tecnico con tanto di bacio in testa all’attaccante. Da quel 29 settembre, il numero 17 è sempre partito titolare in campionato e ha segnato in 17 delle successive 23 gare di Serie A.





Questo inarrestabile ruolino di marcia ha permesso a Immobile di superare nel corso della stagione, nella speciale classifica del feeling tra attaccanti e allenatori, gente del calibro di Del Piero (85 gol alla Juventus con Lippi in otto stagioni), Di Natale (91 reti con l’Udinese di Guidolin in quattro anni), Bierhoff (92 realizzazioni in quasi sei stagioni con Zaccheroni tra Udinese e Milan) e, appunto, Filippo Inzaghi (95 gol con Ancelotti).

Ma non è ancora il momento di avere la pancia piena: Immobile ora punta a battere il record di gol in un singolo campionato di Higuain (36 reti con il Napoli nel 2015/16). Tutto il popolo biancoceleste spera che il proprio beniamino ci riesca, a partire da Inzaghi: con la Lazio a 4 punti dalla Juventus capolista e con lo scontro diretto ancora da giocare (il 20 luglio a Torino), i giochi per lo scudetto restano apertissimi. Soprattutto se si pensa che nei due precedenti in questa stagione, tra campionato e Supercoppa italiana, i biancocelesti hanno vinto due volte 3-1.







