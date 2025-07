Immobile: entusiasmato dal Bologna e obiettivo Europa

Ciro Immobile, attaccante del Bologna, esprime grande entusiasmo per il suo ritorno in Italia dopo un’esperienza in Turchia. Durante una conferenza stampa, ha raccontato come la possibilità di unirsi al club emiliano lo abbia colpito immediatamente, apprezzando il calore e l’affetto ricevuti dalla squadra e dai tifosi. Immobile ha sottolineato l’importanza della cultura calcistica bolognese e l’influenza positiva del nuovo allenatore, Vincenzo Italiano, che lo ha incoraggiato a esplorare le sue potenzialità senza timori.

In merito alla sua carriera, l’attaccante ha riconosciuto i trascorsi significativi di leggende come Roberto Baggio e Marco Di Vaio, pur senza volerli paragonare a sé stesso. Immobile ha espresso l’ambizione di contribuire a una stagione di crescita per il Bologna, con l’obiettivo di qualificarsi per le competizioni europee. Ha quindi menzionato le sue aspettative personali e professionali, affermando di voler mantenere la continuità nelle prestazioni e nella realizzazione di gol.

Infine, Immobile ha accennato al suo legame con la Lazio, precisando che non c’è stata l’opportunità di tornare. Ha ricordato con affetto i momenti trascorsi a Roma, sottolineando l’importanza del legame con la città, in particolare per la nascita dei suoi figli. Con una classifica che promette sfide avvincenti, l’attaccante sta già puntando a un anno ricco di soddisfazioni e riconoscimenti.