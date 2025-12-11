9.4 C
Immigrazione irregolare, intervento a Cremona

Immigrazione irregolare, intervento a Cremona

Nella cornice delle operazioni di contrasto all’immigrazione irregolare, il Questore di Cremona ha disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano Corelli di un cittadino egiziano risultato privo dei requisiti di soggiorno e già destinatario di precedenti provvedimenti di espulsione. L’uomo è stato individuato dai militari dell’Arma territorialmente competenti a Romanengo durante i consueti servizi di vigilanza e, in esecuzione della misura, accompagnato nella struttura milanese.

Il Questore di Cremona ha inoltre emesso due ordini di allontanamento nei confronti di due cittadini stranieri, rispettivamente di nazionalità cubana e colombiana, anch’essi non in regola con la normativa sul soggiorno. Entrambi sono stati rintracciati dai Carabinieri a Rivolta d’Adda nel corso delle attività di controllo sul territorio.

