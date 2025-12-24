Immigrazione in Italia: un problema irrisolto

Il ministro Matteo Salvini ha affermato che “L’Italia è il bengodi dei delinquenti stranieri”. Tuttavia, questa dichiarazione potrebbe essere letta in entrambi i sensi, poiché la situazione non sembra essere migliorata rispetto al passato. Nel 2016, quando Matteo Renzi era premier, l’Italia rimpatriava 485 persone al mese, mentre nel 2025 il governo Meloni ha rimpatriato 3.510 persone nei primi nove mesi, con una media di 390 stranieri irregolari riportati a casa ogni mese.

I numeri mostrano che il governo di Giorgia Meloni non sta facendo meglio di quanto ha fatto Matteo Renzi dieci anni fa sul tema immigrazione, rimpatri e lavoro. Nel 2025, il ministero dell’Interno registra una media di circa 5.500 persone sbarcate ogni mese e di 1.772 decreti di espulsione emessi mensilmente. Ciò significa che solo un irregolare su cinque è stato rimpatriato, mentre gli altri quattro sono rimasti in Italia.

Matteo Salvini aveva proposto di espellere mezzo milione di clandestini, ma il risultato è stato modesto. Il continuo approccio ideologico alla questione immigrazione e lavoro ha portato a un fallimento, come dimostrano i casi di cronaca di furti, rapine e stupri commessi da pregiudicati che non sono stati rimpatriati.

Inoltre, si sta diffondendo il fenomeno della “maranza”, una forma di criminalità di quartiere e di paese che sta coinvolgendo adolescenti italiani e stranieri. La madre di una vittima di una rapina ha scritto al Corriere della Sera che non può ignorare il tema della presenza di ragazzi stranieri tra i responsabili di questi reati.

I telegiornali potrebbero annunciare che gli sbarchi sono diminuiti rispetto al 2023, ma il fatto rimane che 65mila persone da accogliere rappresentano un onere non indifferente per il paese. Sarebbe il momento di azzerare le strategie fallimentari e ripartire daccapo, con un piano che coinvolga i ministeri di Esteri, Lavoro, Istruzione ed Economia per affrontare la questione dell’immigrazione in modo più efficace.