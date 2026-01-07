3.1 C
Immigrazione in Italia

Il governo italiano sta affrontando la questione dell’immigrazione con un approccio duplice. Da un lato, si parla di “stop” e si costruiscono campagne sulla paura, mentre dall’altro lato, il governo pianifica l’ingresso di lavoratori stranieri a livelli record. I dati mostrano che nel 2024 sono arrivate in Italia 451 mila persone dall’estero, il massimo degli ultimi sedici anni, e che il governo ha autorizzato l’ingresso di 500 mila lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

La maggior parte degli arrivi proviene dall’Europa, ma anche dall’Africa, dall’Asia e dalle Americhe. Il profilo degli arrivi mostra che la maggior parte sono uomini tra i 18 e i 39 anni, che vengono assunti per lavori fisici e turni massacranti. L’immigrazione diventa più maschile perché cresce la domanda di lavoro fisico e di turni massacranti.

Il governo conosce anche l’altro lato della storia, ovvero che gli stranieri occupati sono 2,5 milioni, il 10,5 per cento del totale, e producono 177 miliardi di valore aggiunto, circa il 9 per cento. Tuttavia, una parte consistente resta schiacciata nella bassa qualifica e solo il 9 per cento accede a professioni tecniche o qualificate.

La società cambia davanti ai decreti, con i residenti stranieri che superano i 5,3 milioni, circa il 9 per cento della popolazione. L’integrazione resta il grande rimosso, con il 30 per cento delle famiglie straniere in povertà assoluta e il 35 per cento in povertà relativa. Il governo usa l’immigrazione irregolare come spauracchio, ma pianifica quella regolare a livelli record, costruendo dipendenza economica e rancore sociale nello stesso gesto.

