Immigrazione in Italia

L’immigrazione è diventata un tema tabù per la destra al governo, nonostante sia stato un argomento fondamentale nella loro narrazione politica. Il governo Meloni ha promesso di ridurre i flussi migratori e di implementare un blocco navale, ma i risultati sono stati diversi. Il decreto flussi più imponente della storia della Repubblica ha portato un aumento dei migranti regolari in Italia.

Il governo ha anche firmato il Patto sull’asilo e sui migranti e ha chiesto all’Europa di fare di più per aiutare i paesi membri a gestire i propri confini. Tuttavia, i numeri sull’immigrazione sono imbarazzanti per il governo di destra, con 65.970 migranti sbarcati nei primi dodici mesi dell’anno, superiori a quelli sbarcati nel 2024 nello stesso periodo.

Il risultato è che l’immigrazione è diventata un tema che imbarazza il governo di destra, che preferisce non parlare di fatti e numeri, ma di percezioni e idee. Anche l’opposizione non ha tanti temi da sventolare di fronte al governo, e il risultato è che si parla meno di immigrazione. Ciò ha portato a una normalizzazione dei dibattiti sull’immigrazione, con una strategia vincente di pochi hashtag e molto silenzio.

