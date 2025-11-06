13.9 C
Roma
venerdì – 7 Novembre 2025
Immigrazione in calo nei paesi ricchi: analisi Ocse

Da stranotizie
Immigrazione in calo nei paesi ricchi: analisi Ocse

Tra il 2023 e il 2024, è stato registrato un calo superiore al 20% dell’immigrazione nei paesi più sviluppati. Questa diminuzione è attribuita alla debolezza della domanda di lavoro e alle politiche restrittive adottate dai governi. Secondo uno studio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il Regno Unito ha visto una riduzione dell’immigrazione del 40%. Anche diversi altri paesi europei, come Germania e Paesi Bassi, stanno sperimentando un trend simile, con flussi di lavoratori stranieri sottostante i livelli del 2019. Inoltre, il numero di studenti stranieri nei paesi ricchi è diminuito del 13%.

