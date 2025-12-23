Immigrazione illegale in Serbia dimezzata

In Serbia, l’immigrazione illegale è dimezzata. Secondo Natasa Stanisavljevic, commissaria serba per profughi e migrazioni, da gennaio è stato registrato l’ingresso di 9.567 migranti irregolari, con un calo del 49% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo rappresenta il numero più basso di arrivi dall’inizio della crisi migratoria dieci anni fa. Attualmente, nei sei centri di accoglienza esistenti in Serbia, sono ospitati 235 migranti, su una capacità complessiva adatta ad accogliere circa 3.000 persone.

Il governo serbo ha accordi con le amministrazioni locali per offrire programmi comprensivi di condizioni abitative, istruzione, assistenza sanitaria ai migranti, inclusi quelli che in Serbia vengono definiti sfollati interni, e cioè i serbi che hanno lasciato le loro case in Croazia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina dopo le guerre degli anni Novanta.

Un importante calo del flusso migratorio lungo la rotta balcanica è stato registrato anche da Frontex, secondo cui nei primi 11 mesi del 2025 sono stati 11.500 i migranti irregolari giunti nella regione, con una diminuzione del 43% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In generale, le entrate irregolari in tutta l’Unione europea sono state 166.900, con un calo del 25% nei primi undici mesi del 2025.

Sulla rotta del Mediterraneo centrale, verso le coste italiane, si nota un lievissimo calo della pressione migratoria del -1%. Nel Mediterraneo orientale, gli attraversamenti irregolari sono diminuiti del 30%. Sulla rotta del Mediterraneo occidentale, verso la Spagna, gli attraversamenti irregolari sono aumentati del 15%. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni stima 1.700 decessi nel tentativo di attraversare il Mediterraneo.