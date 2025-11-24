Immigrazione, Fontana: “Non integrati tornino a casa”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato il tema dell’immigrazione, definendolo un problema che va affrontato. Secondo Fontana, non si può continuare a non vedere le realtà che si presentano ogni giorno. È necessario parlare di questo problema e trovare una soluzione, in modo che coloro che non intendono integrarsi, lavorare o diventare parte della società italiana possano tornare nel loro paese di origine.

Fontana ha espresso queste opinioni a margine della 27esima edizione di Italia Direzione Nord, in corso alla Triennale di Milano. Il suo commento segue le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha espresso l’intenzione di portare il Remigration Summit nella piazza del Duomo di Milano.