14.9 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Attualità

Immigrazione, Fontana: “Non integrati tornino a casa”

Da stranotizie
Immigrazione, Fontana: “Non integrati tornino a casa”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato il tema dell’immigrazione, definendolo un problema che va affrontato. Secondo Fontana, non si può continuare a non vedere le realtà che si presentano ogni giorno. È necessario parlare di questo problema e trovare una soluzione, in modo che coloro che non intendono integrarsi, lavorare o diventare parte della società italiana possano tornare nel loro paese di origine.

Fontana ha espresso queste opinioni a margine della 27esima edizione di Italia Direzione Nord, in corso alla Triennale di Milano. Il suo commento segue le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha espresso l’intenzione di portare il Remigration Summit nella piazza del Duomo di Milano.

Articolo precedente
Inflazione euro zona ancora alta
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.