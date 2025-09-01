Immigrazione e lavoro in Italia: l’impatto sugli occupati

L’analisi dell’Inps mette in luce come l’aumento della forza lavoro immigrata influenzi le dinamiche occupazionali in Italia. Questo fenomeno porta i lavoratori nativi a spostarsi verso mansioni meno manuali e più intellettuali, in particolare per i non qualificati.

Il XXIV Rapporto dell’Inps fornisce una panoramica dettagliata sul mercato del lavoro, sottolineando l’importanza di distinguere tra occupati italiani e stranieri, poiché spesso le statistiche possono generare fraintendimenti. Il rapporto evidenzia che l’incremento del numero di occupati non è sempre attribuibile unicamente ai cittadini italiani, mentre le statistiche sulla povertà possono nascondere il fatto che molti nuclei in difficoltà sono composti da stranieri.

Nel periodo analizzato, i dipendenti privati sono aumentati, raggiungendo un incremento significativo di 1,7 milioni di unità. La crescita del lavoro femminile e dei giovani è altrettanto rilevante. Sensibile la crescita dei lavoratori extracomunitari, che contribuiscono in maniera significativa all’occupazione generale, mentre i lavoratori comunitari rimangono stabili.

Particolarmente significativa è la loro incidenza in settori come l’industria e il turismo, dove rappresentano una proporzione crescente della manodopera. Ad esempio, nel settore delle costruzioni, gli stranieri costituiscono il 27% degli occupati, mentre nel turismo raggiungono il 24%.

In merito alle tipologie contrattuali, si evidenzia una stabilità nell’occupazione a tempo indeterminato nel pubblico e una crescita dei contratti a termine, soprattutto nel settore pubblico e tra i lavoratori stagionali.

Infine, l’analisi conferma che l’aumento dell’offerta di lavoro da parte dei migranti spinge i lavoratori nativi verso attività non routinarie e più cognitive, con un impatto più forte tra i non qualificati.