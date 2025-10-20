Immigrazione e economia: il valore degli stranieri in Italia

L’immigrazione gioca un ruolo sempre più rilevante nell’economia italiana, contribuendo con 177,2 miliardi di euro di valore aggiunto, corrispondente al 9% del PIL. Gli stranieri sono particolarmente attivi in agricoltura e costruzioni, con le rispettive incidenze del 18% e 16%. Nel 2024, si contano 5,3 milioni di stranieri residenti, che aumentano a 6,7 milioni considerando anche i nati all’estero. Ogni anno vengono conferite oltre 200.000 cittadinanze, un trend in crescita sotto il governo attuale.

La natalità tra gli immigrati è sostenuta, con un tasso di 9,9 per mille rispetto al 6,1 degli italiani, e una mortalità significativamente più bassa. Questo gruppo demografico contribuisce all’economia non solo per il numero di figli, ma anche per il loro impatto sul lavoro. Gli occupati stranieri sono 2,51 milioni, il 10,5% del totale. Nei prossimi anni, si prevede la necessità di 3 milioni di nuovi lavoratori, di cui 640.000 dovranno provenire da background migratorio.

Nel Centro-Nord, la domanda di immigrati supera il 25%, con punte del 31% in regioni come Toscana e Trentino-Alto Adige. A livello regionale, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio emergono per il loro contributo al PIL.

I contribuenti immigrati ammontano a 4,9 milioni, con redditi dichiarati di 80,4 miliardi e un saldo positivo di 1,2 miliardi tra entrate e uscite fiscali. Gli immigrati, in età lavorativa, incidono poco sulla spesa pubblica.

Infine, nel 2024, gli imprenditori immigrati sono 786.696, in crescita rispetto a dieci anni fa. Le rimesse inviate all’estero ammontano a oltre 8 miliardi di euro, con destinazioni principali come Bangladesh, Pakistan e Marocco.