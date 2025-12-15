Immigrazione e degrado a Modena

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Pierluigi Giacobazzi, e il capogruppo della Lega, Giovanni Bertoldi, hanno denunciato la mancanza di volontà politica dell’amministrazione modenese nel gestire l’immigrazione e l’accoglienza. Secondo loro, il sistema dell’accoglienza è diventato un business che risponde a logiche economiche più che a reali esigenze di integrazione e sicurezza.

Giacobazzi ha sottolineato che il fenomeno migratorio viene gestito in modo tale da non portare benefici né a chi arriva né a chi vive già sul territorio. Ha anche evidenziato che gli immigrati arrivati regolarmente decenni fa e integrati nella società, si trovano a convivere con situazioni di degrado, insicurezza e totale assenza di controlli. Il capogruppo di Forza Italia ha anche criticato l’aspetto economico dell’accoglienza, citando il caso della fine dei piani invernali, dove le persone vengono lasciate per strada quando i fondi terminano.

Anche Bertoldi ha descritto una Modena profondamente cambiata, segnata da degrado diffuso, spaccio, violenza e da un crescente senso di insicurezza tra i cittadini. Ha denunciato i rischi dell’immigrazione incontrollata e il suo impatto sulla criminalità, e ha respinto l’idea che la sicurezza dipenda esclusivamente dallo Stato centrale. Bertoldi ha anche insistito sul tema del business dell’accoglienza, citando l’acquisto di grandi immobili da parte di cooperative che gestiscono migranti, e ha affermato che è evidente che per qualcuno l’immigrazione è un grande affare.