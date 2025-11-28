13.8 C
Roma
venerdì – 28 Novembre 2025
Attualità

Immigrazione clandestina: smantellata rete a Bologna

Da stranotizie
Immigrazione clandestina: smantellata rete a Bologna

La Polizia di Stato di Bologna, coordinata dalla Procura della Repubblica DDA presso il Tribunale di Bologna, ha scoperto un presunto sistema illegale collegato al “Decreto Flussi” a Bologna e provincia. Sono state emesse otto misure cautelari, tra carcere, arresti domiciliari e obbligo di firma, per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le indagini hanno coinvolto 25 soggetti e hanno rivelato l’esistenza di centinaia di istanze contenenti dati e documenti falsi presentate alle Pubbliche Amministrazioni per far entrare in Italia stranieri, in cambio di denaro. La tariffa variava a seconda della provenienza: tra i 3000 e i 10.000 euro per arrivare in Italia da Pakistan, Bangladesh o nord-Africa. Sono state presentate 500 domande per falsi nulla osta tra la Provincia di Bologna, Foggia e Milano.

Articolo precedente
Economia italiana in lento crescita
Articolo successivo
Raoul Bova e Beatrice Arnera amore a vista
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.