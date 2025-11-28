Immigrazione clandestina: smantellata rete a Bologna

La Polizia di Stato di Bologna, coordinata dalla Procura della Repubblica DDA presso il Tribunale di Bologna, ha scoperto un presunto sistema illegale collegato al “Decreto Flussi” a Bologna e provincia. Sono state emesse otto misure cautelari, tra carcere, arresti domiciliari e obbligo di firma, per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le indagini hanno coinvolto 25 soggetti e hanno rivelato l’esistenza di centinaia di istanze contenenti dati e documenti falsi presentate alle Pubbliche Amministrazioni per far entrare in Italia stranieri, in cambio di denaro. La tariffa variava a seconda della provenienza: tra i 3000 e i 10.000 euro per arrivare in Italia da Pakistan, Bangladesh o nord-Africa. Sono state presentate 500 domande per falsi nulla osta tra la Provincia di Bologna, Foggia e Milano.