Immigrati in Italia e Abruzzo

Oggi a Montesilvano è stato presentato il Dossier Statistico Immigrazione a cura di Idos. L’andamento demografico vede una denatalità sempre più marcata e in questo contesto gli immigrati rappresentano una risorsa e un valore aggiunto in termini demografici. Il dossier fornisce una panoramica dettagliata sull’immigrazione in Italia e in Abruzzo, evidenziando il contributo degli immigrati alla società e all’economia locale. La presentazione del dossier ha offerto l’opportunità di discutere l’importanza dell’immigrazione per il futuro demografico e socioeconomico dell’Italia e dell’Abruzzo. Gli immigrati rappresentano una componente sempre più rilevante della popolazione, contribuendo a sostenere la crescita economica e a mitigare gli effetti della denatalità. Il dossier di Idos fornisce dati e analisi utili per comprendere meglio il fenomeno migratorio e il suo impatto sulla società italiana.